ROMA – E’ stata scoperta sull’isola del Borneo una nuova specie di formica esplosiva. Sì, la Colobopsis explodens, quando è attaccata o è attaccata la colonia di formiche cui appartiene, contrae fortemente la parete dell’addome fino a farlo esplodere.

E’ una tecnica di difesa: dall’addome escono delle secrezioni tossiche. La formica kamikaze protegge così i suoi simili, un sacrificio non sconosciuto ai biologi. Solo che questa specie è più interessante per la facilità con cui la Colobopsis si fa esplodere.

Non si tratta della prima formica “esplosiva” che viene scoperta, ma la nuova specie è considerata molto interessante dai ricercatori perché riesce a farsi «detonare» con molta facilità. Questo fenomeno resta «molto raro in natura» e solo pochissimi insetti che vivono in colonie (come formiche e api) sono note per sacrificarsi in questa maniera, ha spiegato la ricercatrice Laciny. «La colonia è come un super organismo, di cui la formica in quanto singola non è altro che una cellula con un ruolo ben preciso da svolgere», ha aggiunto la scienziata. (La Stampa)