Il beluga avvistato da una settimana nella Senna è stato fatto uscire durante la notte dalla chiusa di Saint-Pierre-la Garenne. Si tratta della prima tappa dell’operazione “eccezionale” per cercare di riportarlo in mare.

Salvato il beluga rimasto intrappolato nella Senna

Intorno alle 4 del mattino, dopo sei ore di operazioni, il cetaceo del peso di quasi 800 kg è stato sollevato in una rete trainata da una gru e adagiato su una chiatta. Qui, visto il suo stato di salute giudicato “allarmante”, è stato subito curato da una dozzina di veterinari vestiti con tute bianche.

Beluga nella Senna un fatto eccezionale

Il beluga vive in acque fredde. La presenza nella Senna è un fatto eccezionale. Ora verrà collocato in un camion frigorifero che lo trasporterà fuori dall’acqua. Per farlo verrà adagiato “su paglia o altro elemento di conforto” e diretto alla costa, hanno spiegato i soccorritori. Un bacino di acqua marina in una chiusa del porto di Ouistreham è stato messo a disposizione per accogliere l’animale per tre giorni, prima che venga liberato in mare aperto.