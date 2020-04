ROMA – Un cucciolo di Balenottera minore è stato trovato morto spiaggiato sul litorale romano a Fregene nel comune di Fiumicino, a pochi metri dalla sede dell’Ufficio Locale Marittimo.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Guardia Costiera di Fregene che, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Roma, hanno interessato il medico veterinario reperibile della Asl Rm3 ed hanno messo subito in sicurezza l’esemplare, della lunghezza di 240 cm e del peso di 250 kg circa.

Si tratta di un esemplare di specie rara, scrive l’Ansa. Esattamente è un cucciolo di balenottera minore (Balaenoptera acutorostrata).

Il cucciolo di balenottero era stato avvistato nei giorni scorsi a largo di Anzio sempre sul litorale romano, ed aveva destato lo stupore delle associazioni che si occupano della tutela dei grandi mammiferi e della fauna marina.

L’avvicinamento alle coste èavvenuto probabilmente dalla presenza umana ridotta al limite, in mare e sulle spiagge, per via della pandemia da coronavirus. Le cause poi della sua morte sono al momento sconosciute. Probabilmente sono dovute allo spiaggiamento, ossia a quando i cetacei, dopo essersi smarriti per varie cause, si arenano sui fondali bassi vicino alla spiaggia.

A Pasqua era stato avvistato una balenottera anche al largo dell’Isola d’Elba.

Il cetaceo era stato ripreso dalla Guardia Costiera che poi, sulla propria pagina Facebook aveva scritto: “Pasqua ci ha regalato un incontro davvero speciale. A largo dell’isola d’Elba l’elicottero Nemo in pattugliamento, ha avvistato una balenottera di circa 20 metri. Questi cetacei, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa e giungono in 5-7 giorni nel Santuario Pelagos” (fonte: Ansa).