Francesco Totti e Ilary Blasi in festa perché la loro gatta, che non ha peli, ha partorito sei cuccioli con il pelo.

A svelarlo è la stessa Ilary Blasi con alcuni video postati sul suo profilo Instagram ufficiale. In questi filmati si vede anche un divertito Francesco Totti.

Infatti l’ex capitano della Roma ha sempre ironizzato sul fatto che Donna Paola non abbia nemmeno un pelo. Ma è normale per gli esemplari della sua razza.

Evidentemente il papà di questi cuccioli è un esemplare di gatto con dei peli sul corpo.

Qualche mese fa, Totti aveva parlato dell’animale nel corso di una simpatica diretta social con l’amico ed ex compagno di Nazionale Bobo Vieri.

“L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola. È bollente.

La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa.

Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l’ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei.

Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato”.