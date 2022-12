Gattara estrema fa infuriare l’intero condominio

Troppi gatti in casa per una signora indiana che vive in un condominio di Kolkata (Calcutta) dove i condomini sono in rivolta per le condizioni di estremo degrado derivate dalla situazione. E, se la città indiana non è famosa per il rispetto delle norme igieniche, le condizioni devono essere davvero estreme.

Denunciata per inquinamento

La donna, denunciata dai condomini per il tanfo sulle scale, a loro dire, insostenibile ospita nel suo appartamento decine di gatti. Oltre questo, ogni giorno, si prende cura una ventina di felini randagi che vivono nei corridoi e all’esterno dell’edificio.

Escrementi, peli ovunque, odori nauseabondi hanno fatto infuriare un po’ tutti.

Del caso se ne sta occupando il National Green Tribunal di Delhi, il Tribunale Verde Nazionale indiano che ha istituito una commissione. Saranno tre i giudici che valuteranno la denuncia “per inquinamento”.

In attesa di giudizio, i gatti continueranno a rimanere dove stanno.