LONDRA – Un centro dimagrante per cani e gatti: è il Pet Fit Club PDSA inglese. Che lancia un concorso per chi (tra i suoi pazienti pelosi) perde più peso.

Nei suoi quattordici anni di storia il centro ha aiutato oltre cento animali domestici a perdere peso. E la sua opera, con il dilagare dell’obesità anche tra i nostri amici pelosi oltre che tra noi umani, sta diventando sempre più importante.

Il club si occupa non solo degli animali, ma anche dei loro padroni: il benessere dei pet è infatti assicurato dagli esperti del centro anche attraverso l’educazione dei loro “genitori umani”.

Quest’organizzazione veterinaria caritatevole ogni anno fornisce 2milioni e settecentomila trattamenti veterinari per quasi mezzo milione di cani e gatti.

Grazie ad uno staff fatto di veterinari, infermieri e volontari, il centro ha come obiettivo il benessere totale degli animali. E così ha anche lanciato un concorso che permetterà al vincitore di beneficiare di un anno di cibo sano e vacanze animal-friendly.

La gara prevede un piano su misura per ogni concorrente per perdere peso. Stiamo ovviamente parlando di concorrenti a quattro zampe. Nell’edizione dell’anno scorso i vincitori Borris e Sadie, entrambi cani, hanno perso il 25 per cento del proprio peso durante la competizione. E questo grazie ad un apposito piano alimentare che prevedeva anche allenamenti fisici.

Nel complesso, l’anno scorso i sette finalisti del Pet Fit Club hanno perso in tutto 31 chili. Un chihuahua chiamato Tyty, di Glasgow, e un labrador di nome Kaspa, di Cardiff, hanno perso ciascuno il 29 per cento del proprio peso corporeo e si sono aggiudicati il secondo posto. (Fonte: The Daily Mail)