Anche i cani e i gatti, proprio come gli umani, possono soffrire di problemi ai denti e alle gengive. E a volte questi disturbi possono essere talmente gravi da compromettere la salute generale dei nostri animali.

Sempre più spesso i veterinari si trovano di fronte a mici e cani con problemi alla masticazione o ai denti, come placca e tartaro, o con stomatiti alle gengiviti.

L’aspetto grave di questa situazione è che spesso gli stessi proprietari di animali se ne accorgono quando ormai la problematica è ad uno stadio avanzato. Per questo motivo la prevenzione è molto importante.

Come ha spiegato al Corriere della Sera Sonia Magistrelli, medico veterinario e responsabile del canile sanitario della ATS di Milano, le patologie vanno dalle semplici infiammazioni localizzate, come le gengiviti, fino alle infiammazioni dell’intera bocca, ovvero le cosiddette stomatiti, che a volte portano alla perdita di denti. Ma anche i tumori della bocca possono colpire i nostri amici animali.

Le cause possono essere diverse e vanno dalla semplice infiammazione dovuta a placca e tartaro alle infezioni profonde causate da batteri, oppure alle ferite provocate da cause esterne, o all’ingestione di sostanze caustiche. A volte le cause possono essere anche patologie pregresse come il diabete, l’insufficienza renale, il lupus e molto altro ancora. Il cane può avere problematiche alla bocca legate alla presenza di catarro, mentre il gatto può soffrirne in seguito ad infezioni virali.

Purtroppo non è semplice accorgersi che qualcosa non va, anche se ci sono dei segnali, come l’alito cattivo, la mancanza di appetito e di voglia di mangiare (che può essere causata da difficoltà a masticare o ingurgitare il cibo). Lo stesso sanguinamento gengivale è, ovviamente, un sintomo. In tutti questi casi bisogna subito consultare i veterinario. Le conseguenze, se non curate, possono essere anche molto gravi: anche una semplice gengivite non curata può propagarsi a tutto l’organismo.

Per prevenire le malattie dentali è importante una alimentazione corretta, anche con mangimi già preparati che siano completi dal punto di vista nutrizionale. Ci sono anche prodotti masticabili specifici che aiutano gli animali a mantenere puliti i denti, oltre alle tradizionali crocchette che, a differenza del cibo umido, aiutano l’igiene orale.