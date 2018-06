Il vostro gatto dorme sul cuscino di fianco a voi? Non lo fa per caso, ma perché vi osserva e vi imitano. Allo stesso modo se vedete anatre o cigni attraversare sulle strisce pedonali non pensate ad una gag con animali ammaestrati o al caso. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Gli animali ci guardano e fanno quello che facciamo noi.

Lo sosteneva tempo fa Giorgio Celli, più propriamente entomologo e non etologo, ma che scrutava i suoi gatti e studiava i loro comportamenti. E adesso lo scrive Antonio Damasio, neurologo, neuroscienziato, psicologo e saggista portoghese, che ha alle spalle diversi importanti studi sulle basi neuronali della cognizione e del comportamento.

Nel suo libro Lo strano ordine delle cose, edito da Adelphi, spiega come gli animali osservino il comportamento umano e lo imitino. Così cani e gatti spesso dormono sul letto, ma non ai piedi del letto, bensì sul cuscino, perché vogliono fare come noi. O alcuni imparano ad usare le maniglie per aprire le porte, come facciamo noi. Ci sono anche mici che sanno aprire il frigorifero, perché lo hanno visto fare a noi e sanno che lì c’è il cibo. E le gattare sanno che i loro amici le attendono all’ora giusta anche quando cambia l’ora legale, spiega il Corriere della Sera: