I vostri gatti vogliono sempre dormire insieme a voi nel letto? Non preoccupatevi: non portano malattie e sono più puliti di tanti umani. Ma se vi chiedete come mai lo facciano, sappiate che ci sono ben tre motivi che li spingono. E non si tratta solo di affetto…

Che i mici amino dormire è cosa nota a tutti coloro che li conoscono almeno un po’. Sono in grado di passare intere giornate senza far niente, e questo è anche il motivo per il quale possono essere lasciati per diverse ore da soli: non si annoiano, semplicemente, dormono.

Secondo le stime degli esperti sono in grado di schiacciare pisolini per venti ore al giorno. E se possono scelgono di farlo vicino ai loro “amici umani”. I motivi per cui lo fanno sono tre.

AFFETTO – Sicuramente i nostri mici ci vogliono bene, anzi ci amano. A differenza di quello che alcuni dicono (per lo più si tratta di persone che non hanno mai avuto un gatto), questi piccoli felini domestici sono molto legati ai loro “padroni”. Per questo amano starvi vicini, soprattutto quando dormite.

SICUREZZA – I gatti, inoltre, vedono i propri umani come “mamme giganti”: è quanto hanno rivelato diversi studi, sottolineando che i mici non notano tanto che la specie è ben diversa. Per loro chi si occupa di loro è il loro genitore, a prescindere da tutto il resto. Il loro “papà” o la loro “mamma” umana, quindi trasmette loro sicurezza. E questo avviene a maggior ragione quando dormono. Stare vicino a voi li farà sentire protetti.

CALORE – Ma c’è anche una ragione un po’ più utilitaristica. L’umano è per il micio una specie di stufa naturale gigante. E si sa che i gatti amano il caldo. Se poi la fonte di calore corrisponde proprio al loro compagno umano, beh, meglio ancora.