Manca ancora qualche mese all’estate, ma per chi ha un cane o un gatto uno dei pensieri che già si affacciano è: dove posso portarlo mentre vado in vacanza? A parte i fortunati che hanno dog sitter o cat sitter di fiducia o conoscono pensioni in cui gli animali vengano trattati veramente bene, sono pochi coloro che si possono dire tranquilli al cento per cento se decidono di lasciare i loro cani o gatti per partire. Ma una buona notizia arriva dalla Francia: qui, a Cannes, sulla Costa Azzurra, non molto lontano dal confine italiano, ha aperto un hotel di lusso per gatti.

Il Cats Palace Hotel non ha nulla a che vedere con le solite pensioni per gatti, spiega Repubblica. Si tratta, infatti, di una sorta di vero e proprio hotel per mici, che vengono chiusi nelle loro camerette con porte a vetri, lettino con coperta, lettiera, amaca e spazzola, oltre a vari giochi e mensole, dove i gatti si possono arrampicare.

In tutto l’hotel dispone di quattordici stanze, doppie e singole, e una suite. Per gli ospiti più socievoli c’è anche una sala giochi e il cortile dell’hotel, dove si può giocare insieme agli altri mici.

L’hotel è in partenariato con un’équipe di veterinari, così che i piccoli clienti sono sempre monitorati. Secondo quanto riferisce Repubblica, inoltre, le norme igieniche sarebbero particolarmente rigorose, tanto che i visitatori per entrare devono indossare delle soprascarpe.

Ma i servizi a disposizione dei mici non si fermano qui: presto il Cat Palace Hotel metterà a disposizione dei suoi ospiti pelosi anche altri servizi come massaggi e coccole ad hoc. E i prezzi non sono stratosferici: 18 euro per una stanza singola e 34 per una doppia. L’iniziativa francese sta riscuotendo un certo successo. Bisognerà vedere se qualcuno vorrà copiarla anche in Italia.

LEGGI ANCHE: CANI E GATTI IN VIAGGIO, LE REGOLE PER TRASPORTARLI IN TRENO O AEREO