KUALA LUMPUR – Mete esotiche per le vacanze? Potreste far divertire anche il vostro gatto. Almeno in Malesia. Qui, infatti, ha aperto la prima catena di pensioni di lusso per mici.

Questo hotel a cinque stelle per piccoli felini chiama Catzonia e si trova a Damansara, alle porte della capitale Kuala Lumpur. Nel Paese ci sono anche altre tre pensioni della stessa catena, a Shah Alam, Bangi e Wangsa Maju.

La pensione dispone di numerose “camere” per gatti, uno spazio giochi e un vero e proprio centro benessere. Tutto il personale, ovviamente, è amante degli animali. Per i gatti, o meglio, per i padroni più esigenti c’è anche la possibilità di dedicare al proprio micio una stanza con telecamera interna, così da poter monitorare ogni momento via smartphone i propri mici.

“Crediamo che anche i gatti abbiano bisogno di vacanze – si legge sul sito di Catzonia – Amano essere trattati come boss. Questo significa che l’ambiente attorno a loro deve essere come a casa, sempre coccolati e accarezzati e, cosa più importante, non devono sentirsi soli”.

Se volete restare in Europa, comunque, una soluzione simile è stata offerta un anno fa dal Cats Palace Hotel di Cannes, in Costa Azzurra. Anche in quel caso l’offerta è di una sorta di pensione di lusso per mici, con personale dedicato, veterinari sempre a disposizione e spazi per il gioco, in modo d non lasciare i nostri gatti abbandonati a loro stessi quando noi partiamo e ci andiamo a divertire.