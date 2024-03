Gatti vivi fino a 30 anni, un farmaco potrebbe garantirgli la longevità

I gatti potrebbero arrivare a vivere fino a 30 anni. Sebbene l’aspettativa di vita di un felino sia tra i 12-15 anni, un ricercatore giapponese, Toru Miyazaki, insieme al suo team, sta sperimentando un farmaco che potrebbe raddoppiare la loro aspettativa di vita. Il problema di salute principale per i felini restano le malattie renali croniche, che si manifestano intorno ai 10 anni di vita e colpiscono in generale 1 gatto su 3.

In farmaco che Miyazaki sta sperimentando è in grado di curare la patologia e migliorare le condizioni dei pelosetti. Ha mostrato già buoni risultati su un micio al quale restavano pochi mesi di vita. L’iniezione “AIM” è attualmente in fase di sperimentazione clinica e dovrebbe essere disponibile nel 2025. Miyazaki vuole che questo farmaco salvavita sia accessibile a tutti. Per questo, i ricercatori prevedono di abbassare il prezzo del farmaco per garantire che tutti i proprietari di animali domestici possano permetterselo.