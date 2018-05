PECHINO – Il gatto Dudu odore alcuni durian, frutti tipici del nord est asiatico conosciuti per il loro forte odore e penetrante anche quando il frutto è ancora chiuso. La reazione del micio è comica [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play]: Dudu va all’indietro e sembra quasi svenire.

Il video è stato girato a Pechino: pur essendo considerato in Asia il “re dei frutti” il durian (durione in italiano) il frutto emana un odore non affatto gradevole. Ne è consapevole questo gatto curioso come tutti i gatti. A postare il video su YouTube è stata la sua padrone, la signora Xiaoyao. Il gatto oscilla indietro e sembra svenire mantenendo i suoi occhioni spalancati. Ha certamente bisogno di un attimo per riprendersi dall’odore pungente.