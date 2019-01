Gatto salvato in autostrada da agente: l’animale è molto riconoscente

KANSAS CITY – Un gattino viene salvato su un’autostrada da un agente del North Kansas City Police Department.

Il micio è stato portato al sicuro. E una volta in macchina ha dimostrato di essere molto riconoscente reagendo con tante fusa alle coccole dell’agente che se lo è messo in braccio.

Il gatto sembra infatti essere irrequieto e comincia a camminare per tutta la volante. L’agente lo prende in braccio per calmarlo e lo accarezza e il gatto ricambia. La scena è stata registrata dalla dashcam in dotazione che hanno molti agenti Usa, ed è diventato virale in poco tempo.

Intanto, come documentato da un articolo pubblicato su Blitz Quotidiano i primi di dicembre, sorprende ma non troppo il risultato di una ricerca condotta dal Canisius College di Buffalo, sempre negli Stati Uniti, secondo la quale emerge che i cani sono compagni di letto preferiti dalle donne rispetto ai propri partner e anche ai gatti.

Coloro che hanno la compagnia di un amico peloso la notte tendono infatti ad andare a letto prima, a dormire meglio e a svegliarsi di buon ora al mattino. Dormire vicino a un cane può anche far sentire le donne più a loro agio e al sicuro di quanto possa fare un partner umano.