Cosa fa il cane per evitare la rissa tra due gatti. Il video

ROMA – Gatto sta per azzuffarsi: cane lo afferra per il collare e lo porta via. Un golden retriever interviene ed "evita" che due gatti litighino. Il cane afferra il gatto per il collare con la bocca e lo porta lontano dalla scena evitando così la zuffa tra i due mici.

Le immagini sono state condivise inizialmente sul social cinese Weibo e poi riprese su Twitter da Joe Carter, professore di giornalismo al Patrick Henry College, istituto che si trova a Purcellville in Virginia.

Il video ha ottenuto molto successo, raccogliendo 2 milioni e mezzo di visualizzazioni in poche ore, con circa 30mila retweet. La scena ha fatto sbizzarrire gli utenti che si sono divertiti a paragonare cane e gatto alla vita reale. Qualcuno ha infatti scritto: “Quando tu stai per litigare ma il tuo amico ti blocca”. Il professore statunitense, nel commentare il video ha invece ironizzato scrivendo: “Quando tua moglie si accorge che stai per rispondere a una provocazione sui social”.