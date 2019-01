ROMA – Un gatto in calore cerca di accoppiarsi con una gattina ma del suo approccio lei non è convinta. Il gattone rimedia infatti qualche graffio Il video è stato diffuso in Rete sicuramente dal proprietario di uno dei due animali ed è stato ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Intanto si scopre che il diabete colpisce sempre di più non solo tra gli umani, ma anche tra gli animali. E in molti casi sono cani e gatti a farne le spese. A dirlo è Marco Melosi, presidente dell’Associazione nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi) commentando i dati presentati da MSD Animal Health, azienda farmaceutica statunitense attiva nel settore veterinario. Tra gli animali domestici, uno su 500 soffre di diabete di tipo 2, ma spesso il suo padrone non lo sa.

“Nel gatto, invece si presenta più spesso il diabete di tipo 2 e sono più colpiti i maschi castrati” spiega Melosi. A differenza del cane, nei gatti il legame tra obesità e comparsa della malattia è stato chiaramente dimostrato. “Per questo – prosegue – parliamo quasi di una ‘malattia trasmissibile’ poiché involontariamente, trasmettergliela è il padrone, con una alimentazione inadeguata”.

Così come nell’uomo c’è però un problema di sotto diagnosi. “Abbiamo spesso animali portati in visita per una cataratta e si scopre che è una cataratta diabetica”, continua Melosi. Ci sono invece alcuni sintomi ben precisi da monitorare: sete intensa, perdita di peso, sonnolenza.