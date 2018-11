Quando si aspetta un figlio e si ha in casa un gatto il primo timore è: che rapporto avranno? Ci saranno gelosie e dispetti? Ma la realtà è migliore di quanto si pensi, come spiega Sabrina Giussani, medico veterinario esperto in comportamento animale.

Fin dai primi mesi di gravidanza possiamo annunciare al gatto l’arrivo del neonato: la mamma, massaggiando la pancia, trasmetterà al piccolo felino la gioia provata. La comunicazione emozionale, infatti, è percepita con facilità dal nostro gatto. L’arrivo a casa e la conoscenza tra i piccoli di casa deve essere mediata dai genitori così che l’interazione inizi nel migliore dei modi. Ecco alcuni consigli.