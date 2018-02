Il vostro gatto non vi fa dormire? Vi sveglia ogni notte per giocare? La mattina, appena albeggia, reclama la sua pappa? Ecco qualche consiglio che fa al caso vostro, e che potrebbe salvarvi il sonno (e pure i nervi…).

I gatti, si sa, sono animali con orari molto particolari: in realtà non sono animali notturni ma crepuscolari. Amano l’alba e il tramonto: questi sono i momenti in cui tendono ad attivarsi di più. Un atteggiamento che deriva loro dagli antenati, che, vedendo bene con poca luce, approfittavano proprio di questi momenti per andare a cacciare.

Oggi i mici domestici non hanno certo bisogno di cacciare per mangiare, ma l’istinto è rimasto. Così se avete un gatto vi sarà capitato che il vostro amichetto peloso vi svegli quando ancora state dormendo con qualche pretesa, di giocare o mangiare.

La prima mossa che vi verrà spontaneo fare sarà forse quello di accontentare il vostro micio, anche se dopo qualche volta che vi sveglierà probabilmente inizierete a sgridarlo. In ciascuno di questi casi sbagliate metodo: ecco perché il vostro gatto continua imperterrito a disturbarvi.

Sgridare il nostro micio quando cerca solo di attirare l’attenzione non è certo un buon modo per calmarlo. Lo stesso si può dire, ovviamente, di un nostro atteggiamento opposto, cioè dargli retta e vezzeggiarlo, oppure fornirgli subito ciò che chiede. Se il nostro gatto ci disturba nel pieno della notte perché vuole giocare con noi e noi ci mettiamo a giocare, lui continuerà a farlo. Lo stesso si può dire se ci sveglia per avere da mangiare e noi glielo diamo.

Ci sono dei trucchi per provare a placare i mici attivi di notte: