COLLIEVILLE – Mai dimenticarsi di avere un gatto in casa e mai dimenticarsi delle capacità di un animale del genere. Lo sa bene una coppia di Collierville nel Tennessee: la moglie sta filmando il marito che sta liberando su un albero del giardino uno scoiattolo, trovato alcuni giorni prima ferito e in cattive condizioni.

La donna e il marito hanno avuto a cuore l’animaletto e lo hanno curato. Ad un certo punto, i due decidono che è arrivato il momento di reinserirlo in natura senza però far conto del proprio gatto che, come mostra questo filamto postato su YouTube da Viral Hog, rovina decisamente il momento poetico che la coppia sta vivendo.