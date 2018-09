LONDRA – E’ un ladro davvero particolare quello che per diversi mesi ha rubato mutandine e altri capi di biancheria intima da una villetta a Brighton, nel Regno Unito. Si tratta infatti di un gatto.

Il micio in questione si chiama Basil, ed è stato incastrato dalla sua vittima dopo l’ennesimo furto dai fili dello stendino in giardino, racconta il Daily Mail.

Basil, tre anni, per tutto questo tempo ha portato via mutandine, calzini e pantaloncini. Insieme ad un complice, un micio nero chiamato Dave, il piccolo felino ha sottratto l’intimo agli stendini di Jersey Street, Grove Street e Albion Hill.

Ogni volta, dopo il blitz, ha portato la refurtiva come un trofeo alla sua imbarazzatissima padrona, Jane Goodwin, che ha cercato di trovare le vittime del suo gatto-ladro online, per restituire il maltolto. “Qualche volta mi ha portato questi indumenti ai piedi del mio letto o in salotto. Lui pensa siano dei regali per me. PEr fortuna tutti hanno trovato la cosa divertente e sono stati molto comprensivi”.

Alla fine i proprietari della biancheria rubata hanno riconosciuto i propri slip nelle foto postate su Facebook da Jane Goodwin, e hanno capito chi era il suo ladro. E la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.