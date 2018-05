Manchester: gatto si lancia dalla finestra, vola per 15 metri e... si salva

MANCHESTER – Flearoy è un gatto nero molto fortunato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]: si è lanciato dalla finestra di un appartamento al quinto piano e nonostante i 15 mt di altezza è sopravvissuto.

Il felino, che ha un anno, ha tuttavia riportato delle ferite, la frattura della zampa anteriore sinistra e del palato.

La padrona Emma Rowe, 31 anni, di Wythenshawe, Manchester, l’aveva portato immediatamente dal veterinario, ed esaminate le gravi ferite temeva dovesse sopprimerlo e inoltre non aveva denaro per curarlo. A quel punto, disperata si è rivolta al Manchester Pet Hospital della PDSA (assistenza veterinaria pubblica) grazie alla quale ora il gattino è in via di guarigione, scrive il Daily Mail.

“Senza di loro non avrei avuto altra scelta che sopprimere il mio splendido Flearoy. Non potevo permettermi il costo delle cure e prendere denaro in prestito non era possibile. Ho donato quanto più era nelle mie possibilità per ringraziare e incoraggiare chi ama gli animali a fare lo stesso”.