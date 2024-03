Gatto murato vivo dai carpentieri, la scoperta choc della padrona

Un gatto è stato murato vivo durante la costruzione di una parete di cartongesso. Ad accorgersene è stata la sua padroncina, che ha fatto la scoperta choc quando è andata a controllare l’andamento dei lavori nella sua abitazione. Ha deciso di condividere il suo sgomento su Tiktok tramite l’account myworld.wejustliveinit.

La donna ha sentito strani rumori e versi che provenivano dalla parete. Quando si è avvicinata al muro ha sentito il miagolio che l’ha subito allarmata, capendo cosa potesse essere successo. La content creator, arrabbiata, ha chiamato gli operai che avevano lavorato in casa e che, però, non le hanno risposto. Per questo ha deciso di rivolgersi al 911, che le ha dato le istruzioni necessarie per liberare il povero animale terrorizzato.