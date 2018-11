ROMA – Torna anche quest’anno sabato 17 novembre la giornata internazionale del gatto nero contro tutte le superstizioni, appuntamento a livello internazionale promosso per il quindicesimo anno consecutivo dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente e ripreso da centinaia di associazioni a livello nazionale ed internazionale che organizzano manifestazioni ed iniziative spontanee a difesa del gatto e per favorire la loro adozione.

Nata quindici anni fa da un idea di Lorenzo Croce, presidente AIDAA, la giornata ha avuto fin dall’inizio una forte presa come giornata contro la superstizione riguardo ad una presunta sfortuna che per molti sarebbe incarnato dal gatto nero. Anno dopo anno la giornata si è trasformata in una vera festa dei gatti neromantati a livello internazionale con mostre, iniziative e concerti in onore dei gatti neri in diverse parti del mondo.

Purtroppo il fenomeno delle uccisioni di gatti neri legati alla superstizione ed in alcuni sporadici casi dai riti sacrificali di sette pseudo esoterico-sataniste è ancora presente anche il numero è ridotto a poche centinaia l’anno.

Quest’anno il tema della giornata è stato legato alle origini storiche della superstizione e per questo durante questa settimana e fino a sabato saranno lanciate diverse iniziative sia ufficiali che collaterali che promuoveranno come sempre la figura del gatto nero. Il logo e la pagina di presentazione della giornata sono stati realizzati sul tema dei gatti egizi da Eriscom.it.

Aristide Malnati, archeologo ed eggitologo ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è il testimonial dell’edizione 2018. Suo il video-lezione sulle origini della storia della sfortuna dei gatti neri che verrà presentato e messo in rete e distribuito su tutte le televisioni e i social alla vigilia della giornata del gatto nero.