TORINO – Un gatto di sei chili è caduto dall’ottavo piano in testa ad un passante per le strade di Torino. Il povero micio è morto, il malcapitato passante se l’è cavata con una prognosi di 30 giorni mentre la proprietaria dovrà affrontare un processo per lesioni personali colpose.

Carlotta Rocci su Repubblica racconta questa vicenda dal tragico epilogo per il povero gatto. L’animale si trovava sul balcone di un palazzo in via Tripoli lo scorso 27 luglio quando è precipitato, colpendo e ferendo proprio un passante. L’uomo, 56 anni e originario di Chieri, è rimasto ferito al collo e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

Una vicenda surreale, sottolinea la Rocci, che finirà in tribunale. Il passante infatti ha citato in giudizio la proprietaria del gatto per lesioni colpose e ora sarà un giudice a decidere se l’uomo abbia diritto a un risarcimento. La padrona era già stata multata per omesso controllo dell’animale e ora dovrà difendersi in tribunale dall’accusa di non aver preso le misure adeguate per evitarne la fuga.