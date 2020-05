Gatto non riesce a saltare: mamma gatta lo afferra per la callottola

ROMA – Un gattino è in difficoltà e non riesce a saltare. I gatti “adulti” lo attendono ma lui niente, non riesce proprio a fare il salto.

L’unione però fa la forza: un gatto, forse la madre, scende e lo afferra con la bocca per la collottola.

Peccato che la prima volta mamma gatto non riesca a salire col cucciolo.

Serve un secondo tentativo con il bisogno di afferrare meglio il cucciolo di gatto.

Ma in suo aiuto arriva un altro gatto, forse la madre. video è diventato virale: è stato girato a Napoli e pubblicato su Facebook da Lucio Botteri. Repubblica lo ha poi condiviso anche su YouTube.

Coronavirus infetta anche i gatti?

Le autorità sanitarie in Belgio, a fine marzo scorso hanno deciso di adottare delle raccomandazioni per i proprietari di animali di compagnia dopo che un gatto è stato contagiato dal suo padrone positivo al coronavirus.

“I nostri colleghi della facoltà di medicina veterinaria di Liegi hanno potuto mettere in evidenza che un gatto era stato infettato dal suo padrone e ha sviluppato sintomi e un’infenzione che è stata confermata”, ha spiegato il portavoce del ministero della Sanità, Emmanuel Andre, durante una conferenza stampa quotidiana sulla pandemia.

“Questo tipo di trasmissione è dall’uomo verso l’animale, e non dall’animale verso l’uomo, e questo necessita un contatto ravvicinato tra il padrone e l’animale. E’ un caso isolato. Non è la regola”, ha spiegato il portavoce.

Tuttavia “le autorità hanno proposto di adottare una serie di precauzioni per le persone infettate e che hanno un animale di compagnia”. Secondo il portavoce, “non c’è ragione di pensare che gli animali siano vettori di epidemia nella nostra società” (fonte: Repubblica, YouTube).