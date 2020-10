In Francia una coppia ha deciso di acquistare un gatto razza Savannah ma alla fine in casa si è ritrovata un cucciolo di tigre di Sumatra.

Una coppia francese ha sborsato 6 mila euro per acquistare un gatto Savannah, rispondendo a un annuncio pubblicato su internet. E solo dopo una settimana dal suo arrivo, si sono accorti di tenere in salotto non un gatto ma un cucciolo di tigre di Sumatra di tre mesi.

Una storia davvero surreale che ha fatto nascere un’indagine che ha portato a nove arresti. La coppia come se non bastasse è stata invece accusata di traffico di specie protetta.

A quanto pare infatti una banda affittava e vendeva animali selvatici a persone benestanti. La tigre di Sumatra è una specie protetta, tenerla in casa non è permesso dalla legge e per trasportarla sono necessari vari permessi e documenti.

Il cucciolo di tre mesi arrivato a casa della coppia è ora stato preso in affidamento dall’Office francais de la biodiversité. Non si sa come sia giunto in Francia.

La storia di questa razza di gatto

Il Savannah è un felino, un ibrido tra un servalo e un gatto domestico. Il primo esemplare, una femmina di nome Savannah, nacque il 7 aprile 1986 da Judee Frank, un’allevatrice di Bengala che incrociò un maschio di servalo, appartenente a Suzi Woods, con una gatta siamese. Il Savannah di Judee Frank attirò l’attenzione di Patrick Kelley, che acquistò un cucciolo nel 1989. Fu Kelley stesso a favorire la creazione di una nuova razza di gatto domestico, aiutato da Joyce Stroufe che compì assieme a lui i passi necessari per far riconoscere la razza.

Nel 1996 Kelley e Stroufe scrissero la versione originale dello standard di razza e la presentarono al consiglio della International Cat Association (TICA). Il gatto Savannah può venire in diversi colori e modelli, tuttavia, gli standard di razza della International Cat Association (TICA) accettano solo modelli maculati con determinati colori e combinazioni di colori. (Fonti La Stampa e Wikipedia).