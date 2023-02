Dopo l’articolo che presentava la razza di gatto Siberiano, le domande pervenute sono state davvero molte. Abbiamo deciso quindi di parlarne con chi questa razza la conosce molto bene. Lei è Mariella, allevatrice dei Siberiani di Grande Inverno. Da sempre appassionata di animali, ha iniziato questa avventura con il suo compagno Alessio, più di 10 anni fa.

Gatti siberiani e tante inesattezze sulla razza

Mariella ha raccontato a Blitzquotidiano.it come il suo lavoro di allevatrice sia iniziato pian piano, studiando tantissimo e cercando di conoscere il più possibile quella che le stessa definisce un “meravigliosa razza”. L’obiettivo iniziale era stato principalmente quello di far vivere felici i loro gattoni. L’allevamento vero e proprio è cominciato solo molto dopo, a fronte delle richieste che stavano cominciando ad arrivare. L’obiettivo era dare alle famiglie che si rivolgevano al loro dei gattini sani, forti e psicologicamente equilibrati. “Anche dopo tanti anni però” lo ammette Mariella “non smettiamo mai di imparare e aggiornarci”.

Ecco quindi le domande riguardo la razza del gatto siberiano che ci sono state poste e che noi abbiamo girato a Mariella.

L’esperta risponde

Sul gatto siberiano le domande sono state molte perché, almeno in Italia, si sa molto poco, e spesso le informazioni non sono precise. possiamo parlare con cognizione di causa di questa splendida razza sfatando, magari, qualche inesattezza diffusa?

Purtroppo sul siberiano è ancora difficile reperire informazioni ed è facile scontrarsi con indicazioni false, soprattutto nelle antologie per gatti. Spesso si legge di come il siberiano sia un gatto dal temperamento selvaggio e freddo. Niente di più errato: il siberiano ha sì dei forti istinti felini, ma è un gatto affabile e legatissimo all’uomo. Una delle tante particolarità della razza? È un gatto a lento sviluppo: termina la fase di crescita e diventa adulto a circa 5 anni di età.

Molti non credono alla ipoallegenicità della razza. Possiamo fare chiarezza?

Il Siberiano è l’unico gatto naturale ipoallergenico. Sono state effettuate ricerche che hanno evidenziato come un gatto comune o di altra razza produca circa 64.000 unità di Fel D1 (proteina responsabile della reazione allergica) per milligrammo di saliva e un siberiano maschio adulto intero (non castrato) ne produca sul migliaio. Maschietto e femminuccia castrati e sterilizzati sembra si attestino su una produzione di un centinaio di unità per milligrammo di saliva.

Ci sono delle cure o attenzioni particolari da riservare a questa razza?

Il siberiano è un gatto estremamente forte a livello di geni e difese immunitarie e non necessita di cure particolari ma se devo pensare ad una caratteristica di razza che possa essere “pericolosa” è sicuramente la sua giocosità. Per un siberiano cacciare è imperativo: deve cacciare/giocare, costi quel che costi. Anche se questo può voler dire volare giù da un balcone o da una finestra nell’impeto della caccia alla mosca. Come evitarlo? Rete in acciaio, dalla base al soffitto, per balconi e finestre, l’unico modo per evitare al vostro siberiano una brutta fine.

Direttamente dalle parole di Mariella

Qual è il carattere del gatto siberiano in un ambiente familiare?

Il siberiano è un gatto eccezionale: estremamente docile, coccolone, empatico con gli esseri umani e molto giocherellone. Dopo poco diventa parte integrante della famiglia, si lega molto agli esseri umani tanto da seguirli ovunque e spesso, nel nucleo familiare, ne sceglie uno che diventa il suo umano del cuore e a cui riserva amore incondizionato.

Parliamo della territorialità felina. Come si comporta il siberiano di fronte all’inserimento di un nuovo animale in casa?

Il Siberiano non è un gatto estremamente territoriale, solitamente è molto socievole anche con altri animali. Ovviamente va prestata attenzione nel caso si introducesse un nuovo animale che rientri tra le sue possibili prede. Se invece si parla di introduzione di altri gatti, le cose a cui fare attenzione per procedere con un più facile inserimento è scegliere gatti con caratteri compatibili e aumentare in maniera adeguata le risorse all’interno della casa affinché il gatto residente non senta di dover condividere troppo con il nuovo arrivato o se le veda portare via.

C’è differenza fra genere maschile o femminile nella razza?

Sì. Il siberiano è caratterizzato da un forte dimorfismo tra i generi: il maschio più grande e possente, la femmina più piccola e agile. Anche caratterialmente sono differenti: il maschio solitamente è più coccolone e protettivo nei confronti della famiglia adottante, la femmina più giocherellona e intelligente.

Riconoscere un buon allevamento di gatti

A prescindere dalla razza siberiana, una persona che voglia prenderlo in un allevamento, come fa a riconoscere che quello a cui si rivolge è un “buon allevatore”?

Capisco che possa essere complesso per chi si approccia per la prima volta a questo mondo riconoscere un allevatore valido da uno che non lo è. Sicuramente un buon inizio è chiedere che vengano mostrati gli esami medici fatti sui riproduttori per le principali malattie della razza. Andare di persona in allevamento e valutare lo stato di salute dei gatti e l’igiene degli ambienti. E poi, se propongono costi differenti con e senza pedigree meglio rifletterci bene. A noi allevatori un pedigree costa circa 20-30 euro e molto spesso la differenza di prezzo proposta nasconde ben altro. Per esempio lo sfruttamento intensivo di mamma gatta o la mancanza di pedigree dei genitori del cucciolo.

Le due domande più frequanti dei lettori

Perché scegliere un gatto siberiano?

Perché è un gatto unico, con un carattere speciale, affettuoso ed espressivo. Scegliere un siberiano non è solo scegliere un gatto ma adottare un nuovo membro della famiglia.

E ora risposta che tutti vogliono avere: quanto può costare un gatto siberiano?

Il costo di un gatto siberiano può dipendere da tantissimi fattori: linea di sangue dei genitori e aderenza agli standard di razza, spese annuali di mantenimento dell’allevamento e spese sostenute per la crescita della cucciolata. Inoltre ogni regione ha il suo costo della vita. Detto questo, il range può andare dai 900 euro ai 1600 euro. Diffidate da chi propone costi o rimborsi spese troppo bassi, potrebbero aver risparmiato tagliando sulla la cura del gatto.

Con queste risposte, speriamo di aver soddisfatto la curiosità di molti lettori sul gatto Siberiano.