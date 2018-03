LONDRA – Si dice nove vite come i gatti e a Londra un felino molto fortunato, ne ha utilizzate tre: è stato trovato trafitto da tre paletti metallici.

Il povero micio, notato da un passante, era bloccato in cima a un recinto alto due metri. La protezione animali è immediata accorsa a Cricklewood, nord-ovest di Londra, per salvare il gatto intrappolato, ma ha dovuto chiedere aiuto ai pompieri che hanno tagliato la recinzione su cui era bloccato il felino.

Il micio color zenzero è fortunato ad essere vivo, e dopo un intervento chirurgico, come racconta il Daily Mail, si sta riprendendo.

Gli ispettori della protezione animali non hanno idea di come il gatto sia rimasto infilzato sui tre paletti e non potevano credere che fosse ancora vivo. Nel corso dell’operazione chirurgica, il veterinario ha scoperto che i paletti del recinto avevano mancato di poco gli organi vitali del gatto che, per sua fortuna, ha ancora altre sei vite.