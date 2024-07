Gatto trovato morto avvelenato, allarme esche killer ad Angolo Terme (Brescia)

Blitz dice

Rai in subbuglio. Non c’è pace in viale Mazzini, meglio a Saxa Rubra, sede della grande truppa giornalistica della Rai. Nasce un nuovo “scandalo” o presunto tale. Riguarda il direttore del Tg1, Gianmarco Chiocci, e l’Usigrai, il maggior sindacato dell’azienda per quanto riguarda l’informazione. Ad essere coinvolta nell’episodio è Gabriella Capparelli, conduttrice di uno dei […]