ROMA – Il geco aspetta qualche istante poi attacca e mangia la farfalla. Il video che mostra quello che in natura accade, ogni giorno decine di volte, è stato immortalato nel giardino di una casa a Roma.

la catena alimentare, come si sa, è una sorta di piramide: il geco si trova nei gradini più alti rispetto alla povera farfalla che, come mostra il filmato, non sembra accorgersi della presenza dell’animale. D’altronde il geco è in grado di adattarsi all’ambiente circostante prendendo il colore del luogo. Non è questo il caso almeno all’apparenza, però questo piccolo rettile utilizza questa tecnica per mimetizzarsi. Altra caratteristica che lo contraddistingue è la capacità di muoversi a scatti restando immobile per diversi secondi. Potrebbe essere questo il motivo per cui la farfalla non si accorge della presenza del geco.

Il geco appare inoltre anche molto furbo. In un video pubblicato in Rete nell’ottobre 2018, un calabrone lotta con uno scarafaggio. Nessuno dei due ha la meglio dato che arriva il geco e con un colpo di lingua si mangia tutti e due gli insetti.

IIl calabrone e l’enorme scarafaggio litigano a terra davanti ad una porta. Ad avere la meglio sembrerebbe essere il calabrone. Sembrerebbe perché, improvvisamente, arriva la lucertola che con un solo colpo di lingua si mangia entrambi.

(Video Blitz Quotidiano)