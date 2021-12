A Genova c’è un cinghiale che gioca a pallone nel greto di un torrente, mentre altri cinghiali lo stanno a guardare. Che i cinghiali si stiano adattando alla vita in città infatti non è una novità. Gli avvistamenti di famiglie che passeggiano nelle vie cittadine sono sempre più frequenti. Ma che ora questo animale prenda anche confidenza con il gioco più amato dagli italiani è una particolarità. Sì, i cinghiali stanno imparando a giocare a calcio. Accade a Genova, città dove i cinghiali sempre più spesso sono segnalati anche in zone centrali.

Il cinghiale e gli altri a Genova

Nel tempo sono stati avvistati nei parcheggi degli ospedali San Martino e Galliera, o nei giardini dell’università. Questi animali, che ormai sembra abbiano raggiunto una certa ‘tolleranza’ all’uomo, sono anche spesso causa di incidenti con motociclisti a farne le spese. Capita così sovente che il gruppo Pd in Regione ha chiesto che si istituisca un fondo per risarcire chi è coinvolto in incidenti stradali causati da questi animali.

Uno dei luoghi scelti dai cinghiali urbani per pascolare in città è il greto del torrente Bisagno e in particolare il tratto centrale, a due passi dalla stazione ferroviaria di Brignole. Ma per giocare a calcio hanno scelto una zona un po’ più a nord, il tratto della media val Bisagno.

Il video del cinghiale che gioca a pallone

Il presidente del municipio, Roberto D’Avolio, ha sorpreso e filmato un esemplare adulto che, notato un pallone finito nel greto del torrente, gli è andato incontro e con il muso ha cominciato a spingerlo per alcuni secondi, seguendone le traiettorie mentre altri tre cinghiali ne stavano osservando l’esibizione. Per ora è un ‘solista’, deve migliorare nel gioco di squadra.