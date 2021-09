Brutta disavventura per un gatto di Genova. L’animale è caduto dall’ottavo piano di un palazzo ed è finito su una tenda da sole (per sua fortuna). Poco dopo, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai proprietari dell’appartamento dove si trovava la tenda da sole dove era atterrato, e lo hanno salvato. Una storia a lieto fine nonostante qualche rischio di troppo!

Gatto perde l’equilibrio e cade dall’ottavo piano ma si salva!

Come racconta genovatoday.it, il fatto è avvenuto in via Barchetta, a Bolzaneto, in Valpolcevera. Bolzaneto è un quartiere genovese della Val Polcevera, compreso tra i quartieri di Rivarolo a sud e Pontedecimo a nord e confinante con i comuni di Ceranesi a nord-ovest e Serra Riccò e Sant’Olcese a nord-est.

Il gatto ha perso l’equilibrio mentre si trovava sulla ringhiera del balcone del suo padrone. Forse è stato attratto da un insetto o comunque da un altro animale. Sta di fatto che ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. Sicuramente avrà sprecato qualche vita ma, si sa, i gatti ne hanno sette!

Gatto salvato dai vigili del fuoco, era caduto su una tenda da sole dopo essere volato dall’ottavo piano di un palazzo

Per sua fortuna, la sua caduta nel vuoto è stata interrotta da una tenda da sole di un appartamento che si trovava più in basso rispetto a quello del suo padrone. Da lì, i proprietari di questo altro appartamento hanno chiamato i vigili del fuoco ed è finito tutto nel migliore dei modi. Il gatto è stato recuperato e riconsegnato al suo padrone.