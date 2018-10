GORI – Invasione di campo (pacifica) di un labrador a Gori in Georgia. L’animale invade una partita di calcio ufficiale, valida per il campionato locale, e cerca di prendere la palla scodinzolando. Non appena i calciatori si avvicinano il cane si getta a pancia all’aria in attesa di essere coccolato.

I giocatori sono costretti ad interrompere la partita ed appaiono un po’ spaesati. Uno dei due portieri allunga la mano per accarezzarlo.

Il labrador regisce giocherellando e scappando qui e là per il campo. Alla fine intervengono due massaggatori che provano a sollevare il cane per portarlo fuori dal campo. Il labrador scappa di nuovo e continua a giocherellare. Alla fine viene portato fuori con forza e il match può riprendere dal minuto in cui era stato sospeso.