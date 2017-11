LONDRA – “Sono grato per avere un nuovo cagnolino nella mia vita. Era una randagia incontrata mentre giravo in montagna in Bulgaria. Ha rubato il mio cuore”. A scriverlo su Instagram è l’attore Gerard Butler che ha presentato ai suoi fan il suo nuovo amico a quattrozampe pubblicando una foto in bianco e nero.

Il protagonista di “Geostorm” ha raccontato di aver conosciuto la cagnolina sul set del film “Hunter Killer”, in cui interpreta il capitano di un sottomarino americano, alla guida di un gruppo di soldati che salvano il presidente russo. Non conosce il nome della cagnolina e non ha svelato ai suoi fan il nome scelto.

Il gesto d’amore ha però conquistato, sempre sul web, oltre 196mila cuoricini in pochi giorni. La cagnolina farà ora compagnia all’attore che è alle prese con la riabilitazione dovuta all’incidente di moto subito lo scorso mese.