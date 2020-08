Germania, cani a spasso due volte al giorno per minimo un’ora: presto potrebbe essere legge (foto Ansa)

In Germania i cani dovranno uscire almeno due volte al giorno per un totale di un’ora. Presto potrebbe arrivare una legge che obbligherà i proprietari a comportarsi così.

In Germania cani a spasso due volte al giorno per un totale di almeno un’ora per legge.

Julia Klöckner, la ministra dell’Agricoltura, ha annunciato di voler introdurre qeusta nuova legge per tutelare la salute dei cani.

La Klöckner propone la legge sulla base delle prove che molti dei 9,4 milioni di cani che vivono nelle case in Germania non stanno facendo l’esercizio fisico o gli stimoli di cui hanno bisogno compresi i contatti con gli altri quattrozampe, altre persone e la natura che possono esplorare.

I cani non potranno rimanere a casa da soli tutto il giorno

La ministra propone anche che i cani non debbano stare a casa soli tutto il giorno.

“Gli animali domestici non sono peluche, i loro bisogni devono essere presi in considerazione”, ha detto la Klöckner in merito ai cambiamenti previsti.

La nuova legge non si limita alle passeggiate: potrebbe anche essere vietato tenere i cani incatenati per lunghi periodi e potrebbero cambiare anche le regole degli “allevamenti di cuccioli”.

In questo caso potrebbe essere vietato agli allevatori di prendersi cura di più di tre cucciolate contemporaneamente.

I cuccioli inoltre, dovrebbero trascorrere un minimo di quattro ore al giorno in compagnia umana per imparare a socializzare.

Una bozza del nuovo regolamento è già stata elaborata e potrebbe diventare legge all’inizio del prossimo anno.

Dovranno essere poi i singoli Stati tedeschi ad applicare la legge risolvendo tutti le difficoltà pratiche che si presenteranno (fonte: La Stampa).