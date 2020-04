BERLINO – Migliaia di uccelli sono risultati malati o morti nelle ultime due settimane in Germania, facendo salire l’allarme tra scienziati e gruppi per la tutela della fauna che hanno iniziato a indagare per individuarne la causa.

I casi registrati sono oltre 11 mila: per lo più riguardano le cinciarelle e si concentrano nella Germania occidentale, come riporta l’associazione tedesca Nabu, rilanciata dal Guardian.

Le cinciarelle sono molto diffuse in Europa: mangiano insetti, bruchi e semi.

Secondo il rapporto di Nabu, tra i sintomi della malattia aviaria vi sono problemi respiratori, inappetenza e l’inerzia, invece della fuga, quando avvicinati dall’uomo.

L’associazione tedesca ha chiesto di smettere di dare da mangiare o fornire abbeveratoi ai volatili per ridurre la trasmissione del contagio.

I risultati del primo test compiuto su esemplari morti hanno trovato un’infezione batterica (la suttonella ornithocola, della famiglia Cardiobacteriaceae), nota nel Regno Unito dagli anni Novanta.

L’infezione è stata registrata in Germania nel 2018.

I risultati di ulteriori esami sono attesti nei prossimi giorni.

Si sa ancora relativamente poco riguardo alla trasmissione dell’infezione ad altre specie, ma per il momento è rilevata solo in alcune specie di uccelli.

Sconosciute anche la persistenza della Suttonella ornithocola nell’ambiente e quanto ciò possa influire sul contagio.

Per l’uomo non sarebbe dunque un pericolo, come invece accade con malattie quali l’Hantavirus, del quale si fa veicolo il topo. (fonte AGI)