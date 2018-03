MOSCA – Gli animali riescono a parlare? Sembrerebbe di sì a giudicare da questo filmato postato sul web dal russo Alexer Borisov.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Protagonista è il gatto Giacobbe. Il micio vuole uscire di casa e comincia a ripetere al padrone che lo sta riprendendo la frase in russo “Otkroj mne!” che significa per l’appunto “aprimi”.

A giudicare dal filmato, al gatto è stata impartita una lezione in lingua russa che è andata a buon fine. I padroni di casa sono divertiti alle “suppliche” del loro animale domestico e per questa ragione gli fanno ripetere per diverse volte la frase prima di aprire la porta di casa. Il filmato è davvero esilarante ed incredibile allo stesso tempo. Postato in Rete a gennaio, ha raccolto fino ad ora più di due milioni di visualizzazioni.