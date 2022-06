Giamaica: custode stuzzica il leone in gabbia che gli porta via un dito. Non si stuzzica un leone. Nemmeno quando è chiuso dentro una gabbia. L’ha imparato a sue spese un custode di zoo di Lacovia, in Giamaica.

Quello che è successo potrà vederselo e rivederselo, i turisti pensavano a uno scherzo e continuavano a filmare. E’ andata così. Il tizio incaricato della sorveglianza e della cura degli animali a un certo punto si è messo a giocherellare pericolosamente vicino alle sbarre.

Infilava il dito tra le maestose fauci, pungolando a destra e a sinistra. Per noia, per gioco, s’è messo veramente a stuzzicare il leone, un grande felino in cattività ma che nel dna resta pur sempre un re della foresta.

E infatti: un ruggito più alto del solito, la bocca che si è chiusa come una morsa, Ricardo Jones, questo il nome del custode, che non riusciva a tirar via la mano. E gli è andata bene che il leone non gliela abbia staccata. Alla fine uno pari: il leone s’è tenuto il dito.

“Sono azioni terribili e tragiche e non rappresentano le procedure e le politiche di sicurezza che devono essere rispettate in ogni momento nello zoo”, recita la nota del Jamaica Zoo.

Ma la scena del tira e molla davanti alla gabbia del leone resterà nella storia – perlomeno quella filmata – dello zoo. Tutti credevano fosse una messa in scena, magari un po’ trash… All’appello manca un dito.

