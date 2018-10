TOKYO – Un guardiano dello zoo di Kagoshima, a sud ovest del Giappone, è stato ucciso da una tigre bianca all’interno di una gabbia.

Il corpo del custode Akira Furusho è stato trovato da aun collega a terra all’interno della gabbia dell’animale piena di sangue. Il 40enne aveva ampie perdite di sangue al collo.

Quando è stato portato in ospedale non c’è stato più nulla da fare. I veterinari della struttura hanno dovuto utilizzare i tranquillanti per sedare l’esemplare maschio di tigre, che ha un’età di 5 anni, una lunghezza di 1,8 metri e un peso di 170 chili. Le autorità hanno riferito che l’animale doveva essere rimosso dall’area dove era esposto al pubblico e trasferito in un altro ambiente per il riposo; e al momento non è possibile confermare se il guardiano abbia seguito le procedure che impediscono l’entrata del personale nella gabbia prima dello spostamento del felino.

Il giardino zoologico di Kagoshima è stato inaugurato nel 1972, ed è gestito da un’azienda pubblica su commissione della municipalità. Lo zoo ospita 4 esemplari di tigri bianche. A seguire alcune foto della tigre che ha colpito il guardiano.