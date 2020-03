Due giraffe bianche uccise in Kenya: ora ne resta un solo esemplare VIDEO

NAIROBI – Due delle tre giraffe bianche ultime sopravvissute al mondo sono state uccise dai bracconieri in Kenya. Le carcasse di un esemplare femmina e del suo cucciolo di sette mesi sono state trovate da una squadra di ranger a Garissa, nel nord-est del Paese. Secondo le guardie del parco ad ucciderle sarebbero stati i bracconieri.

Le giraffe bianche, dagli occhi neri, non sono affette da albinismo ma hanno il caratteristico colore a causa di una forma di leucismo che non permette la pigmentazione classica. Erano state avvistate per la prima volta nel 2016: i due esemplari uccisi e una giraffa maschio, che forse è l’unico superstite al mondo.

“Questo è un giorno molto triste per la comunità di Ijara e del Kenya. Siamo l’unica comunità al mondo custode della giraffa bianca. Le uccisioni sono un duro colpo per gli straordinari passi compiuti dalla comunità per conservare specie così rare e un campanello d’allarme per un continuo sostegno agli sforzi di conservazione”, ha dichiarato Mohammed Ahmednoor, il direttore della Ishaqbini Hirola Community Conservancy, progetto di conservazione del Kenya.

Le due giraffe bianche erano state avvistate per la prima volta in Kenya nel 2017, vicino all’area protetta di Ishaqbini, dove si trovano anche gli ultimi esemplari di damalisco di Hunter, raro esemplare di antilope africana. Si aggiravano in una area non recintata dove sono anche alcuni villaggi. A caccia dei bracconieri che le hanno uccise adesso si sono mossi la polizia locale e la Kenya Wildlife Society.

Secondo la Giraffe Conservation Foundation il numero di giraffe nel mondo è calato di oltre il 50 per cento negli ultimi trent’anni, arrivando a quota 15.780 nel 2018. In Africa, secondo la fondazione, vivono circa 110mila giraffe. (Fonti: The New York Times, YouTube)