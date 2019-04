Gorilla in posa per un selfie: la FOTO è diventata virale

ROMA – E’ diventata virale in poche ore l’immagine messa in rete da un ranger del parco nazionale di Virunga, in Congo, con alle spalle due gorilla che sembrano essersi messi in posa con un’aria molto umana.

L’efficacia dello scatto si deve probabilmente – scrive la Bbc – alla confidenza dei due animali con il ranger, che li ha salvati quanto erano piccoli. Nell’ ‘orfanotrofio’ di Virunga, vengono infatti ospitati i piccoli degli animali uccisi dai bracconieri.

Il vicedirettore del parco di Virunga, Innocent Mburanumwe, ha detto che i due gorilla hanno imparato ad imitare i gesti delle persone che ne hanno cura da quando sono stati messi in salvo, che considerano loro genitori. La madre naturale dei due animali è stata uccisa nel luglio del 2017 quando i due fratellini avevano pochi mesi di vita. (Fonte Ansa).