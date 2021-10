Un gorilla di montagna è morto tra le braccia di un ranger nel parco in cui viveva. Ndakasi era rimasto orfano ed era stato salvato da Andre Bauma, un guardia parco di 49 anni. La scimmia è morta abbracciata al suo “amico di una vita” che l’aveva salvata da piccola.

Il gorilla muore abbracciato al guardia parco che l’aveva salvato da piccolo

La foto è stata diffusa dal Parco nazionale di Virunga nel Congo orientale ed è stata ripresa dal Daily Mail. L’animale è morto all’età di 14 anni. Era stato salvato dal ranger quando aveva solo due mesi. Era stato trovato accanto al corpo senza vita della madre uccisa da alcuni miliziani armati.

In seguito era stato trasferito al Senkwekwe Center, un centro che all’interno del Parco di Virunga ospita i gorilla orfani. Qui era diventato amico di un altro gorilla orfano di nome Ndeze. Insieme i due erano apparsi su Internet in un selfie scattato dal guardiaparco Mathieu Shamavu nel 2019.

Ndakasi morto a 14 anni a causa di una malattia

Dopo aver passato quattordici anni nel Senkwekwe Center, Ndakasi è morto a seguito di una “malattia prolungata in cui le sue condizioni si sono rapidamente deteriorate“, ha affermato in una dichiarazione il parco. Dell’animale ora resterà questo selfie che ci ricorda ancora una volta l’estrema intelligenza dei gorilla, molto simili in tutto e per tutto a noi umani.