Come chiamare il cucciolo salvato dai maltrattamenti? Il sondaggio della polizia

GRANADA – La polizia spagnola della città di Granada, nei giorni scorsi ha fermato per strada un uomo che stava prendendo a calci un cucciolo di pastore tedesco. Il cane, di pochi mesi, aveva riportato ferite abbastanza gravi ma per sua fortuna non agli organi interni.L’animale è stato subito portato da un veterinario dove si è ripreso dopo le adeguate cure, diventendo poi un cane poliziotto.

Gli agenti spagnoli che lo hanno salvato dai maltrattamenti, infatti, hanno deciso di adottarlo e addestrarlo. La storia ha avuto un lieto fine, insomma. Al cagnolino salvato dalle botte manca però un nome: per questa ragione, gli agenti di Granada hanno deciso di lanciare un sondaggio su Twitter.

La domanda è semplice: come chiamare questo futuro cane poliziotto? La Rete, a quanto pare, come avviene in casi come questo ha apprezzato l’iniziativa sommergendo di risposte la polizia.

Il sondaggio su Twitter si trova con l’hashtag #UnNombreParaPeludete ed al momento ha ottenuto già circa ottomila voti. Le opzioni proposte sono al momento quattro: Rocky, Lucky, Iron e Stan Lee. Quest’ultimo nome è un omaggio al fumettista della Marvel recentemente scomparso alla tenera età di 95 anni.