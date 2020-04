ROMA – Un poliziotto a Houston “guida” un gruppo di anatroccoli alla ricerca della madre.

Il curioso episodio in un parco a Houston negli Stati Uniti. Il poliziotto era lì per un sopralluogo e il gruppo di anatroccoli alla ricerca della loro madre si è messo a seguirlo. Non è noto cosa sia accaduto poi e cosa abbia deciso di fare l’agente: probabilmente si sarà assicurato che i piccoli abbiano raggiunto un posto più sicuro.

Nei giorni scorsi, una famiglia di anatroccoli è stata salvata dai Vigili del fuoco vicino alla stazione della metropolitana di Cologno Monzese, alle porte di Milano.

Alcuni frequentatori del posto hanno chiamato i pompieri, dopo aver visto i piccoli animali intrappolati in un tombino. Tre uomini della squadra di Vigili del fuoco sono intervenuti per liberarli uno ad uno, fino a quando l’ultimo componente della famigliola non è riuscito a uscire.

Almeno 6 piccoli sono stati riconsegnati alla mamma; poco dopo, in fila indiana, si sono addentrati nella vegetazione, seguendola (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).