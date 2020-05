LONDRA (INGHILTERRA) – La sicurezza prima di tutto.

Dopo alcuni furti nelle abitazioni dei calciatori di Londra, Hugo Lloris ha deciso di correre ai ripari acquistando un cane da guardia.

Ha fatto scalpore la rapina nell’abitazione dell’ex calciatore della Roma Ashley Cole.

Cole vive in una lussuosa villa a Fetcham, un villaggio suburbano nel Surrey a pochi chilometri da Londra.

I ladri avrebbero fatto irruzione nella sua casa dalla porta sul retro, avrebbero aggredito Cole, lo avrebbero legato alla sedia e avrebbero portato via una refurtiva di alto valore economico.

Per fortuna Cole non ha rimediato gravi danni dal punto di vista fisico ma è fortemente turbato dal punto di vista psicologico.

Per non vivere una disavventura del genere, il portiere francese non ha badato a spese…

Lloris ha acquistato un pastore tedesco dalla Elite Protection Dogs per 17mila euro.

Non si tratta di un cane comune ma di un animale addestrato che viene utilizzato anche da militari e polizia di tutto il mondo.

Lloris è francese ma gioca a Londra, con la maglia del Tottenham, dal 2012.

Con il Tottenham, Lloris non è riuscito a conquistare trofei ma con la maglia della Nazionale Francese ha vinto la Coppa del Mondo del 2018 e l’Europeo Under 19 del 2005.