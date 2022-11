I gatti capiscono dalla nostra voce se parliamo con loro o con altre persone

I gatti capiscono dal tono di voce se il padrone si rivolge a loro oppure ad altre persone, mentre non cambiano comportamento se a parlare è un estraneo. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Animal Cognition dai ricercatori dell’Università di Parigi-Nanterre guidati da Charlotte de Mouzon. Lo studio ha valutato la reazione di 16 gatti all’ascolto della voce pre-registrata del padrone o di un estraneo.

I gatti e la nostra voce

Dieci gatti su 16 hanno mostrato scarsa reattività quando si sentivano chiamare per nome da un estraneo. Mentre quando a chiamarli era la voce del padrone drizzavano le orecchie, dilatavano le pupille e cominciavano a muoversi nella stanza. Secondo i ricercatori, questo comportamento dimostrerebbe che i gatti sanno distinguere la voce del padrone da quella di un estraneo.

E quando parliamo a loro?

Nella seconda parte dell’esperimento, dieci gatti hanno mostrato un aumento della loro reattività quando hanno sentito le parole del padrone rivolte a loro rispetto a quelle rivolte ad un’altra persona adulta. Al contrario, nessun cambiamento notato nel loro comportamento quando era un estraneo a modificare il tono per parlare con loro invece che con un’altra persona. Sebbene il campione preso in esame sia troppo piccolo per trarre conclusioni, secondo i ricercatori questi primi indizi suggeriscono l’importanza del tono di voce per la formazione di un forte legame tra il gatto e il suo proprietario.