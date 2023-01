I gatti più intelligenti del mondo: uno studio inglese fa la hit parade dei gatti geniali

Che i gatti siano creature intelligenti è cosa nota. Ogni padrone di felino lo sa e, anche se per lui il micio che condivide con lui la casa è il più intelligente del mondo, un team di ricercatori ha cercato di definire con criteri scientifici quale razza felina, effettivamente, sia la più intelligente di tutte.

E il gatto vincitore è…

Lo studio, promosso da quotidiano britannico MailOnline, ha dato a Samantha Watson, responsabile scientifico della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, di stilare una classifica dei gatti più intelligenti con assoluto rigore scientifico.

Partiamo però da un presupposto: non essendo mai state fatte ricerche di questo genere in ambito scientifico non esistono criteri standard di valutazione. Lo studio si è basato quindi abilità, curiosità e adattabilità.

Seguendo questi criteri, la ricercatrice britannica ha stilato una classifica di cinque razze feline che, secondo il suo studio, sembrano essere le razze di gatti più intelligenti senza però fare una vera e propria classifica.

Abbiamo quindi (da cliccare ogni denominazione per vederne le caratteristiche)

Il Burmese

Lo Scottish Fold

Il Bengala

L’Abissino

Il Cornish Rex

Quello che salta subito all’occhio è che, a parità di risultati, razze antiche come l’Abissino e quelle relativamente recenti come il Cornish Rex entrano a pieno diritto in questa classifica.

Purtroppo lo studio non tiene conto di “razze” meno blasonate. Parliamo di quelle a cui appartengono la maggior parte dei gatti domestici, ovvero: quelle incrociate a caso. Quelle combinazioni che, la maggior parte delle volte, creano esemplari magnifici e unici. Razze “ignote” che beneficiano di una maggiore aspettativa di vita ma anche di una marcia in più genetica. Come dicevamo, ogni proprietario di gatto già lo sa… e senza un’attestato di pedigree.