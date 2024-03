"Il cucciolo è da sopprimere", ma 7 anni dopo il cane disabile smentisce i veterinari

Era il 2017 quando Nubby è nato, in Texas, negli Stati Uniti. Una volta venuto al mondo, subito è apparso evidente un handicap importante: non aveva le zampette anteriori. Questo non gli permetteva di superare gli altri cuccioli per nutrirsi dalla madre. Per i veterinari la soluzione da scegliere non poteva che essere una, ovvero optare per la soppressione. Ma Lou Robinson, animalista convinta, ha deciso di portarselo a casa. Lei e il marito Mark hanno fatto di tutto per salvarlo.

La vita di Nubby non è stata facile perché già da piccolo ha combattuto contro una polmonite e un’anomalia esofagea. Ma è comunque riuscito ad andare avanti e oggi è in grado di godersi la vita e correre sui parchi, alcune volte anche grazie a una sedia a rotelle. Insomma, seppur a fatica, nei fatti ha smentito i veterinari.