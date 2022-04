In quale posizione dorme il vostro cane? L’esperta spiega che cosa significa

Quando dormono, i cani assumono posizioni curiose che dicono molto su cosa provano e possono persino dare un’idea sui loro antenati.

Il significato della posizione in cui dorme il vostro cane

Lynne Fisher, della compagnia per l’addestramento dei cani Cliverton, ha decodificato tutti i diversi modi in cui il cane dorme e cosa raccontano sul suo umore, la temperatura e il comportamento. Queste le cinque posizioni.

Se il cane dorme su un lato

Fisher ha spiegato: “È probabile che abbiate visto il vostro cane sdraiato su un fianco con le gambe divaricate. È una delle posizioni più comuni ed è una buona notizia per il padrone: significa che l’animale è abbastanza a proprio agio al punto da esporre il ventre a dimostrazione che hanno fiducia in lui. A volte i cani non iniziano a dormire immediatamente nella posizione laterale. Possono mettersi nella posizione della sfinge, o del leone, e poi mettersi nella posizione laterale. E’ il segnale inequivocabile che il cane sta riposando bene e profondamente, dunque è meglio non disturbarlo. Se vi capita di trovarli sdraiati in questa posizione mentre sono svegli, assicuratevi di fare dei grattini sull’addome”.

Se il cane dorme raggomitolato

“Se avete visto il vostro cane girare in tondo prima di sistemarsi raggomitolato, è per via delle antiche abitudini”, dice Lynne.

“Girare in cerchio era il modo in cui i cani controllavano le minacce prima di sistemarsi in una posizione sicura. Raggomitolarsi li rende il più piccoli possibile, il che li fa sentire al sicuro e protetti. Nello stesso modo in cui un cane mostra il ventre quando si sente a suo agio, raggomitolarsi significa che si sente protetto. E’ inoltre la posizione più comoda per i nostri amici a quattro zampe, poiché li aiuta a trattenere il calore corporeo. Raggomitolarsi è istintivo per molti mammiferi, anche umani. Tendiamo a farlo di più quando cerchiamo di dormire e abbiamo freddo”.

Se il cane dorme sdraiato sulla pancia

“Se il cane è sdraiato sulla parte anteriore del corpo con le zampe distese, sta cercando di rinfrescarsi”, ha spiegato l’esperta. “E’ una posizione comune per i cani che tornano a casa da una passeggiata: non significa necessariamente che siano esausti, ma solo che mettendo la pancia su superfici fresche stanno regolando la temperatura. E’ un’altra posizione che indica che il cane non sta dormendo profondamente. Sonnecchia per riprendersi da una passeggiata o per rinfrescarsi in una giornata particolarmente calda, ma chiamandolo o se ci si sposta da una stanza all’altra reagiscono immediatamente”.

Il cane nella posizione del leone

Lynne ha commentato: “Nella posizione del leone, o della sfinge, i cani sono sdraiati sulla pancia.

Non hanno le zampe divaricate davanti e dietro, le tengono più vicino al corpo e ci appoggiano la testa. Se il vostro cane assume questa posizione, è probabile che stia riposando ma non è completamente addormentato. Ciò significa che se vi sentono muovere, è probabile che si muovano anche loro. Sono anche pronti per giocare, dunque se volete interagire con lui è un ottimo momento. Se questa è la posizione preferita del vostro cane quando dorme potete star certi che è un giocherellone!”

Se il cane dorme accoccolato al fianco del padrone

“Se il vostro cane si accoccola al vostro fianco dimostra quanto sia stretto il legame con voi ed ha un carattere molto affettuoso. Alcuni cuccioli hanno difficoltà a tenersi al caldo, dunque potrebbero rannicchiarsi con il padrone, con altri cani presenti in casa o la loro mamma per avere più calore. Man mano che crescono e migliorano nel regolare la loro temperatura, accoccolarsi al fianco del padrone sarà un’abitudine attraverso la quale dimostreranno il loro amore!”.