In Trentino multa fino a 800 euro per chi tiene il cane legato alla catena (foto Ansa)

In Trentino chi tiene il cane o un altro animale d’affezione alla catena potrà ricevere una multa dai 400 agli 800 euro. Come già avviene in altre regioni d’Italia, infatti, anche in Trentino sarà vietato tenere il cane legato alla catena, a meno che non vi siano necessità sanitarie o di sicurezza.

La proposta

La proposta, oggi diventata legge con l’approvazione in Consiglio provinciale a Trento (20 sì e 9 astensioni), è nata grazie al consigliere provinciale Claudio Cia (Fratelli d’Italia) ed è poi diventata un Ddl di Giunta che modifica la legge provinciale del 2012 sugli animali d’affezione, che già trattava il tema senza però prevedere sanzioni.